Paganin: “Tra gli attaccanti che giocano spalle alla porta Lukaku è il più forte. Stasera…”

Massimo Paganin ha analizzato la sfida che attende i nerazzurri a San Siro: “Il Napoli è una squadra che è in fiducia. L’Inter ha trovato il piglio che serve nei momenti difficili. Non è detto che si vedranno tanti gol, queste sono partite molto tattiche e difficili da bloccare. L’assetto tattico del Napoli? Oggi mi aspetto che giochino con un 4-3-2-1. La qualità di centrocampi come questi è la possibilità di ruotare e muoversi nelle zone come fa anche l’Inter. I due tecnici sono molto preparati dal punto di vista tattico. Lautaro Martinez è cresciuto tantissimo nella capacità di lettura delle situazioni di gioco. Ha una grande capacità di trovare lo spazio necessario per liberarsi dell’avversario e calciare in porta”.

LUKAKU – “Sarà Lukaku a dare la profondità e ad allungare la squadra avversaria. Come prima punta che gioca spalle alla porta è il più forte che ci sia. Ha caratteristiche uniche ed è cresciuto tantissimo con Conte. Quando era arrivato qualche difficoltà l’aveva. Hanno lavorato tantissimo sia lui che lo staff tecnico. Questa centralità nel progetto dell’Inter lo ha aiutato.