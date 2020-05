A. Paganin: “L’Inter cambi modulo per Eriksen. Vidal e Werner per Lautaro? Sarebbe…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato così del possibile addio all’Inter di Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona: “Sarebbe una perdita importante. Werner potrebbe andare al Liverpool però. L’Inter deve comunque fare qualcosa di più. Ha perso due scontri importanti contro Juve e Lazio, nonostante il rafforzamento a gennaio sul mercato. Deve andar a fare un’operazione importante in difesa ma deve anche trovare un posto importante per Eriksen, con un cambio modulo”.

L’Inter avrebbe bisogno di Allegri?

“Ha già un allenatore bravo. Conte può rappresentare bene l’Inter”.