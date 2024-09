Le parole del tecnico: "Giocare una volta a settimana? Per me è molto importante, mi permette di provare diverse situazioni"

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Palermo, Antonio Conte , tecnico del Napoli, ha parlato così della prestazione dei suoi: "L'approccio alla gara è stato importante. Mi è piaciuta la voglia, la determinazione, anche la cattiveria. Volevamo passare il turno e ce lo siamo detti, ma ci sarà sempre da lavorare per migliorare alcuni difetti. Apprezzo che il gruppo storico è composto da ragazzi per bene.

Chi è arrivato si è integrato. Lavoriamo bene e questo si percepisce. Quando sono arrivato all'Inter abbiamo lavorato tanto per ricostruire tutto, è un po' quello che sta capitando ora a Napoli. Stiamo ricostruendo su una vecchia base. I nuovi hanno portato energia nuova e sono ragazzi seri. Giocare una volta a settimana per me è molto importante, mi permette di provare diverse situazioni per farle entrare nella testa dei calciatori".