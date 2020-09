Paganin: “Ecco cosa portano Hakimi, Vidal, Kolarov e Perisic all’Inter. Per Conte…”

Massimo Paganin è intervenuto negli studi di Inter TV per analizzare la sfida tra Inter e Fiorentina: “Hakimi? Per quanto riguarda il suo ruolo è uno dei più forti al mondo. Nello scorso anno ha fatto 9 gol e 10 assist. Se aggiungiamo Vidal, Kolarov e Perisic tutti insieme portano 32 gol e 28 assist. Hakimi ha dei numeri veramente importanti e lo abbiamo visto nelle prime amichevoli. Grande capacità di corsa ma anche di crossare. Da questo punto di vista è un valore aggiunto. La profondità della rosa è importante. Quest’anno si è alzata l’asticella, come dice Conte. Hakimi sa scegliere dove smistare i palloni. Kolarov è importantissimo. Giocando da centrale di sinistra a partita in corso dà la possibilità a Conte di passare la difesa a 4 immediatamente. Anche come centrale difensivo spinge molto. Si aggiunge ad Eriksen per quanto riguarda i calci piazzati. E poi è di grandissima personalità, il Manchester City non voleva liberarsi di lui. Perisic sarà importante, per Conte gli esterni sono importanti”.

(Inter TV)