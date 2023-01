Paganin: “Tonali o Barella? Scelgo Nicolò. Milan e Inter si sono meritate questa finale”

"Tonali o Barella? Scelgo Barella. Ha più esperienza e chiaramente un passato più vincente. Tonali comunque in fase difensiva è in grado di interdire in maniera perfetta e in fase offensiva è capace sia di costruire che di andare a concludere. Lautaro o Leao? Se devo pensare al carattere, scelgo Lautaro, perché anche quando gioca male, è in grado di dare qualcosa alla squadra. Leao pecca di discontinuità, è un rischio dal punto di vista dell'atteggiamento. Entrambe le squadre si sono meritate questa finale, l'importante è che vinca lo spettacolo perché abbiamo bisogno di questo".