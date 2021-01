Paganin: “Hakimi-Spinazzola? Non c’è stata partita. Come piace dire a Conte c’è…”

Max Paganin ha analizzato nel dettaglio il pareggio dell’Inter all’Olimpico: “L’Inter ha fatto un’ottima gara. Ma in ogni partita ci sono tante partite da giocare, l’Inter non è riuscita nei minuti finali. C’è stata quell’occasione incredibile che Vidal non è riuscito a sfruttare, poi la Roma è venuta fuori con la pressione. Il bicchiere mezzo pieno come piace dire a Conte c’è. L’Inter ha fatto veramente una buona partita, veramente tante le occasioni create. E’ stata fatta una partita di personalità. La Roma era la squadra che aveva fatto più punti in casa”.

PRESTAZIONI INDIVIDUALI – “Hakimi-Spinazzola? Non c’è stata partita. Hakimi ha fatto una partita eccezionale sul piano tecnico e su quello tattico. Contro la Roma la sua partita assume un valore diverso, superiore. Anche Lukaku ha giocato una partita importante. Presi singolarmente tutti hanno giocato un’ottima partita. C’è qualcosa da rivedere sulla fase difensiva. Però cambia poco per quello che ci aspettavamo. Volevamo vedere un’Inter che con personalità andava a Roma a giocarsi la gara. Direi che va bene anche il risultato. Sembra che il Milan scappi ma ci sono ancora partite da giocare”.

PRIMO E SECONDO TEMPO – “Nel primo tempo l’Inter ha atteso un po’ più la Roma e aveva paura delle ripartenze. Poi la pressione è stata altissima e l’Inter ha messo in grandissima difficoltà la Roma. L’Inter avrebbe potuto terminare la partita nella prima frazione di gara con un pareggio. Ma sono state create le occasioni, questa è la cosa su cui focalizzarsi. Il volume di gioco è stato fatto. La Roma è una squadra che in casa aveva subito pochi gol. In partite come queste conta tantissimo l’avversario, la Roma non aveva ancora trovato un avversario come l’Inter. L’Inter avrebbe meritato molto di più. Rivendendo la partita ci si accorgerà che i nerazzurri hanno fatto una partita più importante di quanto stiamo dicendo ora. Il calcio è fatto di occasioni perse e che sfrutti, così la Roma ha portato a casa il pareggio”.

