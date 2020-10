Paganin: “Rigore? Inconcepibile non andare al Var. Gara dominata dall’Inter, ma altri due gol presi”

L’ex difensore dell’Inter Massimo Paganin ha parlato a Inter Tv del pareggio in rimonta ottenuto dall’Inter in casa contro il Parma:

“Almeno un punto portato a casa. Nei numeri non c’è stata gara, hai subito 3 tiri in porta totali. Non hai concesso nulla all’avversario, solo quelle due occasioni. Da questo punto di vista c’è qualcosa da registrare. 9 tiri in porta, un rigore abbastanza eclatante, è inconcepibile non andare a rivedere l’episodio al Var. Due punti persi sono pesanti, oltretutto due gol subiti, Errore grave il rigore non dato. L’Inter aveva messo il Parma nella propria area. È mancato tanto Lukaku, Lautaro non ha quelle caratteristiche. Perisic mi è piaciuto quando è andato in fascia, quando ha giocato dietro alla punta ha fatto più fatica. Il Parma ha cercato solo di difendersi nella propria area di rigore. L’Inter deve migliorare il palleggio, ma meritava sicuramente di più”.