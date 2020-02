Paganin: “Sensi ha fatto un po’ di fatica, ieri squadra scarica. Guardavo la panchina e…”

Il punto di Massimo Paganin dopo la sconfitta dell’Inter a San Siro contro il Napoli: “Dal punto di vista emotivo ha offerto poco questa partita. La squadra si è ritrovata un po’ scarica. Sarà il punto più importante sul quale dovrà lavorare Conte. Il Napoli ha concesso veramente poco, le occasioni migliori le ha avute l’Inter. Sono le energie mentali che sono mancate. Probabilmente penso che considerando il derby e la partita contro la Lazio la squadra abbia cercato di gestire il risultato. Al San Paolo servirà qualcosa in più rispetto a quanto fatto questa sera. Guardavo la panchina, comincia ad essere una panchina importante dalla quale Conte può attingere i sostituti. Se l’Inter dovesse passare il turno di EL giocherebbe una partita ogni 4 giorni fino a marzo. Quella dell’Olimpico di domenica prossima è una partita molto importante. Sensi sottotono? Non ha toccato tantissimi palloni, ne ha risentito un po’ la fluidità di gioco. Poco coinvolto nella manovra e ha fatto un po’ di fatica. Ma sono situazioni che nell’arco di una stagione ci stanno. Ci si ricorda di poche partite in cui l’Inter ha faticato. Alcune volte si deve tirare un po’ il fiato. Eriksen? Si deve inserire. Sarebbe meglio che entrasse una volta imparate tutte e due le fasi”.

(Inter TV)