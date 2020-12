Paganin: “Sofferto di più quando il Napoli era in dieci. Difesa? Ora la squadra si sente…”

Massimo Paganin ha sintetizzato i punti chiave della vittoria dell’Inter contro il Napoli: “Portiere migliore in campo, partita difficile ma alla fine l’hai vinta. Portare a casa i tre punti vuol dire fare un salto di qualità. Hai sofferto di più quando il Napoli è rimasto in dieci uomini. La difesa ha fatto bene, si sono ritrovati da poco. Sappiamo quali erano le certezze della scorsa stagione, Skriniar sta rientrando in condizione. Se ci aggiungiamo Handanovic abbiamo una linea difensiva importante. La squadra sta crescendo perché si sente più sicura e tranquilla. C’è una solidità diversa che viene trasferita a tutto il gruppo. Ci sono partite come queste, ma quando vinci 1-0 c’è una soddisfazione ancora più grande. Il Napoli ha passato il turno in EL e questa stanchezza si è fatta sentire nel proseguo della gara. Credo una stanchezza importante. Il girone di CL ti porta via molte più energie di quello di EL”.

(Inter TV)