Paganin: “Vedo una crescita. Se Eriksen parla di scudetto vuol dire che nello spogliatoio…”

Massimo Paganin ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria alla ripresa del campionato: “L’Inter ha fatto un ottimo primo tempo, Eriksen si è confermato. Lukaku e Lautaro erano più coinvolti nel gioco. Più fluida la manovra. I numeri dicono che nel primo tempo l’Inter ha fatto un ottimo possesso palla. Nel secondo tempo l’81% di passaggi riusciti, 100 passaggi in meno rispetto al primo tempo. L’Inter ha faticato di più nella gestione della palla. Nel primo tempo non c’è stata storia, la squadra avrebbe potuto chiudere con un margine più ampio. La crescita prosegue, soprattutto dal punto di vista tattico. Ho visto tante cose nuove, ma lo spirito e la convinzione che ho visto erano quelle della prima parte della stagione. Da qui alla fine ogni partita sarà importante, credo che Conte riuscirà a trasferire la sua mentalità in poco tempo. Dovranno essere le altre squadre ad essere brave e a tenere lontana l’Inter. I progressi ci sono. Li ho visti soprattutto nella prima parte della gara poi l’Inter è andata un po’ in gestione. Andranno gestite meglio le partite senz’altro, ma i miglioramenti ci sono. Eriksen sullo scudetto? I giocatori ci devono credere, è importante quello che si dicono nello spogliatoio. Questa è la sua prospettiva e se l’ha data in maniera così netta significa che ne parlano nello spogliatoio e credono a quello che dicono”.

(Inter TV)