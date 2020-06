Eriksen: “Devo migliorare. Orgoglioso di essere all’Inter, grande mentalità. Scudetto? Sì…”

Dopo la vittoria dell’Inter a San Siro contro la Sampdoria per 2-1, ai microfoni di Sky Sport ha parlato uno dei protagonisti della gara Cristian Eriksen:

“Devo migliorare alcune cose, devo fare gol. Quello col Napoli non lo conto come un gol, ma un tiro fortunato. Sono contento di come vanno le cose. Scelta giusta l’Inter a gennaio? Sono orgoglioso di essere qui e che l’Inter mi abbia voluto. Tutti sono stati molto accoglienti con me, sono un po’ triste per la mancanza dei tifosi. Sono contento per la mentalità che ho trovato qui. Mi sto abituando, abbiamo cambiato atteggiamento. È cambiata la mia posizione Nel primo tempo avevo grande spazio, nel secondo la Samp ha cambiato modulo e avevo meno spazio. Scudetto? Inter sì”.