Paganin: “Inter, stagione positiva. Perisic? Per me lo ha infastidito l’arrivo di Gosens”

Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter e ieri commentatore Mediaset nella finale di Coppa Italia, ha commentato così il successo nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter e ieri commentatore Mediaset nella finale di Coppa Italia, ha commentato così il successo nerazzurro all'Olimpico:

Come giudicherebbe l’annata dell'Inter senza Scudetto?

"La stagione secondo me sarebbe comunque positiva. I nerazzurri hanno portato a casa due trofei. Sicuramente l’Inter poteva essere in questo momento davanti a tutte. Il problema non penso sia stato Bologna, l’Inter nel periodo dopo il derby e la doppietta di Giroud ha perso punti e ha rivitalizzato il Milan. Ieri i nerazzurri hanno dimostrato grande forza mentale nel recuperare la partita".