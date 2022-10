Paganin: “Non pensavo l’Inter potesse fare così bene in Champions, bravo Inzaghi”

“Il girone era il più proibitivo tra quelli delle italiane. Penso che nessuno si aspettasse che potesse passarlo così. Dopo il periodo difficile c’è stata la bravura sia della società che della squadra che dell'allenatore di compattarsi e di andare avanti. Non pensavo che l’Inter potesse fare queste cose ed è stato molto bravo Inzaghi. Questi risultati daranno autostima e forza per continuare”.

Quali sono i leader di questa rosa? Quanto può aver cambiato il famoso dialogo tra squadra e allenatore?

“Sul famoso dialogo sta alle basi delle relazioni tra persone. La questione del portiere ne è un esempio, Non è una questione molto semplice come fa la gente. Credo che il mister abbia parlato molto con Handanovic, che ha scritto pagine importanti per i nerazzurri. Sui leader penso che uno di questi ma silenzioso sia Brozovic. Poi nomi importanti possono essere quelli di Lautaro, Barella e Lukaku. Anche Dzeko secondo me è molto importante perché mi sembra una persona che non abbia problemi a dire quello che pensa anche nello spogliatoio. In più i giocatori con questa esperienza aiutano molto”.