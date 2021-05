Paganin: “Sensi? Già fatto assist a Lukaku. Zona Conte? Si chiama resilienza”

L'analisi di Massimo Paganin prima di Crotone-Inter. L'ex giocatore ha dedicato un focus sulla zona Conte e sugli aspetti tattici della gara.

"La zona Conte? Si chiama resilienza. Se gli avversari non sostengono il tuo ritmo dal 70' in avanti inizia una nuova partita. Chi non ha le energie giuste rischia di soccombere. Devi stare bene ed essere lucido negli ultimi minuti. La squadra di Conte ha imparato a stanare le squadre avversarie facendole aprire di più. L'Inter è in grado di gestire il risultato. Anche con il minimo scarto riesci a portare le partite a casa. Penso che il Crotone proverà a giocarsela. Avrebbe poco senso arroccarsi per limitare i danni. Si rischia di fare una brutta figura. Penso che farà una partita a viso aperto, sarà l'Inter che dovrà giocarsi la gara. Barella ha possibilità di crescere ancora e gestire meglio le situazioni in campo. Non verrà mai meno il suo temperamento. Sensi-Lukaku? Sensi ha già fatto assist a Romelu, contro il Napoli all'andata. A Sensi piace giocare in quella zona del campo. Credo che adesso in campo Lukaku stesse parlando proprio di questo con Sensi. Gli piace parlare con i compagni e dare consigli ai suoi compagni", ha concluso Paganin.