Pagelle GdS – Acerbi, c’era una volta Giroud. Lautaro capitano, qualità barella. Chapeau Inzaghi

Dumfries 7,5 - Una delle migliori prestazioni con la maglia dell'Inter, di sicuro il top del 2023. Non si limita a guardare Leao, ma attacca Theo e lo manda spesso in crisi.

Lautaro 7,5 - La potenza con cui scarica in porta il sinistro basterebbe per far decollare il volo per Istanbul. E infatti il volo è pronto. Dà l'impressione di non darsi mai pace, durante la partita. Viene incontro e attacca la profondità, fa il capitano: eccola qui un'altra finale, dopo il Mondiale.