CdS, pagelle: Barella travolgente, Brozovic senza errori. Bastoni, assist da numero 10

Prova di forza dell’Inter, che batte 2-0 la Juventus e si riporta in testa alla classifica. Secondo il Corriere dello Sport il migliore in campo è Nicolò Barella: “Assist e gol, dentro a un’altra straordinaria partita. Ci vuole altro che Ramsey, altro che Frabotta per fermare questo ragazzo che ogni volta esce dagli argini della gara e la travolge insieme ai suoi avversari“. Molto bene anche Brozovic (“Sempre dentro al gioco, offre di continuo una scelta al portatore di palla e protegge in modo efficace la difesa. Tatticamente fa una partita senza errori“) e Bastoni (“Il lancio con cui manda Barella al raddoppio è degno di un numero 10“).

Le pagelle:

Handanovic 7; Skriniar 6,5, de Vrij 6,5, Bastoni 7; Hakimi 7, Barella 8, Brozovic 7,5, Vidal 7 (dal 32′ st Gagliardini sv), Young 6,5 (dal 27′ st Darmian 6); Lukaku 6,5, Lautaro 5,5 (dal 41′ st Sanchez sv). Conte 7,5.