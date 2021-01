LIVE – Inter-Juventus 0-0: Conte col blocco titolare, Pirlo si affida a Morata e Cr7

MILANO – Si alza il sipario alla Scala del calcio per il derby d’Italia. L’Inter riceve la Juventus e Antonio Conte non vuole distrazioni per non per non perdere punti dal Milan impegnato domani sera a Cagliari. Il tecnico nerazzurro punta su quello che sta diventando il blocco titolare, difesa confermatissima con Skriniar-De Vrij-Bastoni. Sulle corsie esterne agiranno Young e Hakimi mentre Vidal sarà della partita a centrocampo insieme a Brozovic e Barella. In attacco, ovviamente, Lautaro-Lukaku

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 3 Chiellini; 22 Chiesa, 25 Rabiot, 30 Bentancur, 8 Ramsey, 38 Frabotta; 9 Morata, 7 Ronaldo.

A disposizione: 31 Pinsoglio, 42 Garofani, 77 Buffon, 5 Arthur, 14 McKennie, 28 Demiral, 33 Bernardeschi, 36 Di Pardo, 37 Dragusin, 41 Fagioli, 44 Kulusevski, 56 F. Ranocchia.

Allenatore: Andrea Pirlo.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Carbone, Peretti.

Quarto Uomo: Maresca.

VAR: Calvarese.

Assistente VAR: Alassio.