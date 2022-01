Inter-Lazio, pagelle CdS: Bastoni, crescita esponenziale. Applausi per Sanchez

Le pagelle del Corriere dello Sport: il migliore in campo è il difensore nerazzurro, al primo gol stagionale

Ottava vittoria consecutiva per l'Inter di Simone Inzaghi, che apre il 2022 con un successo per 2-1 sulla Lazio. Protagonista assoluto Alessandro Bastoni, autore di un gol e un assist e premiato come migliore in campo dal Corriere dello Sport: "Un gol, un assist, tanta difesa. Dietro sembra il più ispirato, partecipa alla manovra e riesce a segnare con un colpo da fuoriclasse. Si aggiusta la palla e trova l'unico spiraglio possibile da fuori area con un sinistro potente, rasoterra e pieno di effetto. Continua ad attaccare e scodella il cross per il 2-1 di Skriniar. In crescita esponenziale". Bene anche Sanchez, che "Prende per mano l'Inter, quando bisogna alzare il ritmo e andare a caccia del secondo gol. Esce tra gli applausi di San Siro".