Pagelle Bologna-Inter, il CorSport boccia tre nerazzurri: il migliore è Lukaku

Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha dato le pagelle a Bologna-Inter, match vinto dai nerazzurri che si portano a +8 sul Milan e con una partita, quella col Sassuolo, da recuperare. Tanti i voti positivi, tra i quali spicca il 7 a Lukaku (migliore in campo) e Bastoni (oltre che a Conte) e i 6,5 a Barella, Ranocchia e Lautaro.

Sufficienze piene, invece, per Brozovic, Darmian e Sanchez oltre a Skriniar e Handanovic mentre tre sono i rimandati: Hakimi ("Non è la solita catapulta e anche quando arriva sul fondo non fa la cosa giusta") è da 5,5 così come Gagliardini e Young, con quest'ultimo definito "timido" e incapace di lasciare il segno.