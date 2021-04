TS – Bologna-Inter, le pagelle: brillano Bastoni e Ranocchia. L’unico insufficiente…

Le pagelle del quotidiano Tuttosport dopo la sfida tra il Bologna e l'Inter di Antonio Conte, vinta per 1-0 dai nerazzurri

Difesa d'acciaio per l'Inter nella sfida di Bologna. Per il quotidiano Tuttosport, i migliori in casa nerazzurra sono i difensori, Bastoni ("Senza De Vrij, la costruzione da dietro passa ancora più da lui, tant'è che è il giocatore che tocca più palloni nel primo tempo. Da uno di questi, arriva il cross per l'1-0 di Lukaku. È il migliore dell'Inter e per colpa di Brozovic, deve anche spendere un'ammonizione che gli farà saltare il recupero col Sassuolo per squalifica") e Ranocchia ("Parte piano, deve smaltire un po' di ruggine - ultima gara il 30 gennaio col Benevento - ma poi prende le misure e chiude bene ogni varco"), con un bel 7 in pagella.