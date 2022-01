Inter-Lazio, pagelle TS: Brozovic signore del centrocampo, de Vrij si addormenta

Le pagelle di Tuttosport: ancora una volta il centrocampista croato domina la scena, non bene il difensore olandese

Comincia con una vittoria per 2-1 sulla Lazio il 2022 dell'Inter. Per Tuttosport il migliore in campo è Alessandro Bastoni, autore di un gol e un assist, ma una menzinoe di merito va anche a Brozovic, protagonista dell'ennesima, ottima prestazione: "Gioca da signore del centrocampo e, quando gli altri sbagliano (vedi Skriniar su un suo passaggio dal grado di difficoltà altissimo) si arrabbia pure". Non bene, invece, de Vrij, che partecipa alla serie di errori che causano il gol della Lazio: "Manca un'occasionissima di testa (26' pt) su angolo di Sanchez e, soprattutto, si addormenta sul pallone dritto per dritto che Cataldi calcia per Immobile sul gol della Lazio. Ha vissuto senz'altro serate migliori".