GdS, pagelle: Eriksen decisivo, ma meglio non illudersi. Barella top player, male Darmian

Serata da ricordare per l’Inter, che si aggiudica in rimonta il derby di Coppa Italia contro il Milan e conquista l’accesso alle semifinali. I migliori in campo, secondo La Gazzetta dello Sport, sono Eriksen e Barella. Il danese risulta decisivo con la sua magia su punizione in pieno recupero, anche se “Meglio non illudersi e pensare che da domani diventi titolare“. L’ex Cagliari “È il vero regista dell’Inter. […] Ora ha anche la testa da top player“. Male, invece, Darmian: “Giornataccia. Un tempo con troppi errori, appoggi fuori fase, scelte sbagliate. […] E infatti resta negli spogliatoi dopo 45′“.

Handanovic 6; Skriniar 6, de Vrij 6, Kolarov 6 (dal 47′ st Young sv); Darmian 5 (dal 1′ st Hakimi 6,5), Barella 7,5, Brozovic 6,5 (dal 43′ st Eriksen 7,5), Vidal 6,5, Perisic 6 (dal 21′ st Lautaro 6); Sanchez 6,5, Lukaku 6,5. Conte 7.