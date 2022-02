Inter-Milan, pagelle CdS: figuraccia Handanovic. Perisic, partita da applausi

Le pagelle del Corriere dello Sport su Inter-Milan: gli esterni funzionano, Inzaghi sbaglia le sostituzioni

L'Inter butta via un derby per larghi tratti dominato e si fa rimontare dal Milan, che si porta così a un punto dalla vetta della classifica. Il Corriere dello Sport evidenzia l'errore di Handanovic (in collaborazione con de Vrij) in occasione del secondo gol di Giroud: "Sul 2-1 va giù tardi e il tiro di Giroud non è imparabile. Risultato? Figuraccia". Bene gli esterni Dumfries e Perisic, con il croato migliore in campo fra i nerazzurri: "L'arrivo di Gosens lo spinge, se possibile, a giocare ancora meglio di prima. Travolge Calabria, sprinta, torna a chiudere su Saelemaekers e trova il modo pure di segnare su calcio d'angolo. Da applausi".