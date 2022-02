CdS – Inter, una sconfitta che può lasciare strascichi: campionato riaperto

I nerazzurri perdono il derby e cominciano nel peggiore dei modi il mese febbraio: rossoneri ora a un punto

L'Inter domina per larghi tratti la sfida con il Milan, passa in vantaggio e sfiora più volte il colpo del ko , ma in 3 minuti subisce la rimonta rossonera e perde il derby. Gli uomini di Pioli si portano così a 1 punto dalla vetta (seppur con una partita in più giocata), riaprendo i discorsi scudetto. Così scrive il Corriere dello Sport:

"Dopo un tempo e mezzo di dominio nerazzurro, quando lo scudetto bis per Handanovic e compagni sembrava sempre più vicino, Olivier Giroud ha ribaltato il derby in meno di quattro minuti. Il francese ha regalato i tre punti al Milan, adesso è a meno -1 dall'Inter, e ha riaperto completamente un campionato che diventerà ancora più avvincente se il Napoli oggi vincerà a Venezia e sabato si ripeterà al San Paolo con la capolista. La sconfitta, soprattutto per come è maturata, non ridimensiona Inzaghi, che ha ancora in tasca il "jolly" del recupero a Bologna, ma rischia comunque di lasciare qualche strascico in un ciclo terribile che continua con avversari del calibro di Roma (martedì), Napoli (tra 6 giorni) e Liverpool (il 16). Pioli invece può tornare a respirare: nelle ultime due sfide interne aveva incamerato solo un punto e il blitz in casa dei "cugini" ha confermato che in trasferta solo l'Atalanta va più forte del Diavolo. Senza lo stress da Champions, sognare il tricolore non è vietato. Anzi...".