Pagelle GdS / Spezia-Inter: Hakimi Marrakech Express. Handanovic, errori e dubbi

Le pagelle de La Gazzetta dello Sport su Spezia-Inter: l'esterno marocchino migliore in campo, in ombra Lukaku

L'Inter pareggia 1-1 contro lo Spezia e allunga sul Milan, sconfitto in casa contro il Sassuolo, portando il distacco in classifica sui rossoneri a 10 punti. Migliore in campo tra i nerazzurri, secondo La Gazzetta dello Sport, è Hakimi, autore dell'assist per il gol di Perisic: "In versione Marrakech Express, fa razzie come nelle migliori serate della stagione: ha un paio di marce in più di tutta la compagnia, così procura il gol del pareggio erischia di ripetersi". Male, ancora una volta, Handanovic, protagonista in negativo come domenica sera contro il Napoli: "Il regalo gentilmente offerto ai rivali è più grave dell'ultimo a Napoli. Semmai, il problema è la coazione a ripetere: gli errori sono tanti ormai, come i dubbi sul futuro della portanerazzurra".