Hakimi: “Fatto tutto il possibile per vincere la partita, pensiamo alla prossima”

Il giocatore nerazzurro non si è mai fermato e al termine della gara con lo Spezia ha parlato di gara complicata e di concentrazione fissata già alla prossima partita.

Achraf Hakimi ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio con lo Spezia: "Abbiamo fatto tutto il possibile per vincere la partita, sapevamo che era una partita un po' complicata. Dobbiamo continuare così, pensare alla prossima partita. Quella di correre veloce è la mia qualità, la metto al servizio della squadra. Siamo abbastanza tranquilli per il vantaggio sulle altre squadre, dobbiamo pensare a vincere la prossima partita per continuare".