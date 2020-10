CdS – Inter, Brozovic non è più lo stesso. Lautaro non brilla, si toglie la maglia. Hakimi…

Ma l’altra metà della Lula non brilla. A Lautaro rifilano un 5 in pagella: “ Avrebbe voglia di cancellare il nervosismo di Genova con un gol, ma non ci riesce. Sbaglia una rete clamorosa e nel complesso non brilla. Spesso fermato, quando esce si toglie la maglia”.

A centrocampo in evidenza la pagella di Brozovic (5.5): “Non è più quello dello scorso anno. Ha perso precisione negli appoggi e in fase di recupero del pallone gli manca qualcosa. Oltre 100 passaggi, ma senza convincere“. È lo stesso voto che il giornale sportivo dà a Vidal: “Dà “garra” alla squadra, ma non è preciso nei passaggi“. E pure quello di Hakimi: “Non trova la giocata decisiva. Non è travolgente. Tutt’altro…”.



(Fonte: Corriere dello Sport)