Pagelle Cds, Inter-Brescia: Sanchez il migliore, voto 8. Una sola insufficienza. Agoumé…

Per il Corriere dello Sport è Alexis Sanchez il migliore di Inter-Brescia. per il cileno il voto è 8: “Un gol, che non trovava dal 28 settembre, due assist e diverse altre iniziative. Sempre nel vivo e con l’obiettivo di far male. Sostituisce alla grande Lukaku“. Solo Lautaro Martinez sotto la sufficienza, per il Toro il voto è 5: “Non partecipa alla festa. Joronen gli nega il 4-0, ma è lui a sbagliare sia alla fine del primo tempo sia a inizio ripresa. Così non va“. Bene invece il giovane Agoumé entrato a gara in corso, per il francese il voto è 6,5: “Porta il suo mattone e accumula esperienza. Ha stoffa e si farà“.

(Corriere dello Sport)