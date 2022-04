Inter-Verona, pagelle Tuttosport: “7,5 per Perisic, 7 per altri quattro. E Inzaghi…”

Voti alti e nessun insufficiente in casa Inter secondo Tuttosport. Il quotidiano torinese affibbia la palma del migliore a Perisic

Voti alti e nessun insufficiente in casa Inter dopo il match col Verona secondo Tuttosport. Il quotidiano torinese affibbia la palma del migliore a Perisic (voto 7,5): "È la freccia che scardina le resistenze del Verona: confeziona gli assist a Barella e Dzeko, mette alla frusta Montipò e chiude come seconda punta. Gran partita". Benissimo (voto 7) anche Barella, Brozovic, Dzeko e Simone Inzaghi, mentre per gli altri i giudizi viaggiano tra il 6 e il 6,5.