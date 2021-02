Milan-Inter, pagelle GdS: laurea Lautaro, un solo appunto a Eriksen

Le pagelle de La Gazzetta dello Sport su Milan-Inter: Handanovic strepitoso, voti altissimi per Conte e Lukaku

Trionfo Inter nel derby che consolida il primo posto in classifica dei nerazzurri. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo è Lautaro Martinez, autore di una doppietta: "La sua partita assomiglia alla discussione di una tesi di laurea. Il giorno in cui Lautaro Martinez smise i panni della bella promessa e diventò un grande giocatore". Voti altissimi anche per Conte, Handanovic ("Strepitoso") e Lukaku, tutti ampiamente promossi, incluso Christian Eriksen, al quale viene mosso un solo appunto: "Deve credere di più nel suo tiro, preciso e potente. Qui un paio di volte ci rinuncia: perchè?".