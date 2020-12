CdS / Inter-Bologna, pagelle: Lukaku travolgente, pochi problemi per i tre difensori

Finisce 3-1 la gara di San Siro tra Inter e Bologna. Il Corriere dello Sport premia Hakimi, migliore in campo e mattatore dell’incontro: “Quando attacca fa paura, si fa valere quando difende, poi segna un gol più da centrocampista che da difensore. Si ripete nel secondo tempo, confezionando un’altra gemma“. Bene anche Lukaku (“Sul gol travolge tutto e tutti“), nessun problema per i difensori Skriniar, de Vrij e Bastoni, che non devono faticare troppo per contenere le iniziative rossoblu. Queste le pagelle:

Handanovic 6; Skriniar 6, de Vrij 6,5, Bastoni 6,5 (dal 38′ st D’Ambrosio sv); Hakimi 8 (dal 26′ st Darmian 6), Vidal 6,5 (dal 26′ st Barella 6), Brozovic 7, Gagliardini 6,5, Perisic; 6,5 Sanchez 6,5 (dal 46′ st Eriksen sv), Lukaku 7 (dal 26′ st Lautaro 6). Conte 7.