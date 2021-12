Pagelle Salernitana-Inter, CdS: “Calhanoglu migliore in campo”. Nessuno sotto il 6

Fioccano i voti alti per l'Inter dopo la sontuosa vittoria esterna sul campo della Salernitana: ecco le pagelle per il CorSport

Fioccano i voti alti per l'Inter dopo la sontuosa vittoria esterna sul campo della Salernitana. Il migliore in campo, secondo il Corriere dello Sport, è Hakan Calhanoglu, voto 7,5: "Gli assist da angolo e poi una presenza leggera, per non accumulare acido lattico, sino al cadeau per Sanchez". Benissimo (voto 7) anche Dumfries, Brozovic, Perisic, Sanchez e Dzeko mentre sono più che sufficienti (6,5) De Vrij, Gagliardini e Lautaro. Per tutti gli altri, sufficienza piena (6) con Inzaghi che prende un convincente 7: "La squadra che vuole, che vince, che è presente".