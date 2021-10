Pagelle Sassuolo-Inter, TS: Barella intraprendente, Dzeko ricorda il suo status

Le pagelle di Tuttosport su Sassuolo-Inter: l'attaccante bosniaco guida la rimonta nerazzurra, male Skriniar

Rimonta vincente dell'Inter di Simone Inzaghi, che nella ripresa ribalta l'iniziale svantaggio contro il Sassuolo. Protagonista assoluto Edin Dzeko, migliore in campo per Tuttosport: "Gli bastano meno di 30 secondi per colpire e poi si procura il rigore. Il miglior modo per ricordare a Inzaghi che il titolare è lui". Positiva la prova di Barella: "Spinge a tavoletta fin dai primi secondi, prova a ripetizione il bolide da fuori, nel reparto è il più intraprendente".