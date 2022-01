Inter-Empoli, pagelle GdS: Sensi con la testa giusta, Vecino esperimento fallito

Le pagelle de La Gazzetta dello Sport: Sanchez e Perisic entrano bene dalla panchina, positivo anche Ranocchia

L'Inter batte 3-2 l'Empoli e conquista il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, ma quanta fatica per i nerazzurri. Migliore in campo per La Gazzetta dello Sport è Stefano Sensi, autore del gol decisivo: "Ma che storia incredibile: arriva col pullman per la sua ultima partita, entra e decide la gara quasi da ex. Magari cambia il finale del film. Di sicuro merita un applauso, perchè la testa era quella giusta". Chi, invece, non ha sfruttato l'occasione è Vecino: "La prima da centrale è un esperimento fallito".