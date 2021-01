TS, pagelle: Vidal come Vieri, Hakimi manda in tilt la Juventus, Barella giganteggia

Serata da incorniciare per l’Inter, che vince il derby d’Italia battendo 2-0 la Juventus. Mattatore assoluto del match, secondo Tuttosport, è Nicolò Barella, che “Giganteggia a centrocampo. Nel primo tempo ogni azione dell’Inter sgorga dai suoi piedi, compresa quella che porta all’1-0 di Vidal”. Proprio il cileno, ex di turno, sblocca il punteggio “Anticipando Danilo, di testa, sul cross di Barella, segna il primo gol in campionato da interista (il 36° totale in Serie A, l’ultimo l’aveva segnato il 2 maggio 2015 alla Samp) proprio contro la “sua” Juve: l’ultimo ex bianconero a riuscirci, era stato Bobo Vieri nel 2004“; bene anche Hakimi, “programmato da Conte per mandare in tilt il dispositivo difensivo bianconero“.

Le pagelle:

Handanovic 6,5; Skriniar 6,5, de Vrij 6,5, Bastoni 7,5; Hakimi 7, Barella 8, Brozovic 7, Vidal 7,5 (dal 32′ st Gagliardini 6), Young 6 (dal 27′ st Darmian 6); Lukaku 6,5, Lautaro 5,5 (dal 41′ st Sanchez sv). Conte 8.