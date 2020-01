Pagliuca: “A Conte non manca niente, l’Inter ha tirato il fiato. La politica della società…”

L’ex portiere dell’Inter, Gianluca Pagliuca, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW. “Handanovic mi ha raggiunto per rigori parati? L’importante è che il record sia di un portiere dell’Inter” ha scherzato.

Sulla stagione della squadra di Conte: “Ha un po’ tirato il fiato dopo un girone straordinario, condivido in pieno la politica della società di prendere giocatori importanti per aiutare chi ha iniziato la stagione. Di fronte c’è una Juve che non perde quasi mai“.

Pagliuca ha parlato proprio del tecnico nerazzurro: “Ce ne sono tanti altri di allenatori bravissimi, ma Conte sicuramente è uno dei migliori. Ha grande personalità, non gli manca davvero niente“.

L’ex estremo difensore commenta anche il confronto tra Ronaldo ‘Il Fenomeno’ con Cristiano Ronaldo e Messi: “Molto molto molto più forte del Ronaldo di adesso. Messi? Sono giocatori diversi, i due Ronaldo invece sono più punte“.

Infine un ricordo a tinte nerazzurre: “La partita più bella? Inter-Sampdoria, vincemmo due a zero a Milano e feci 30 parate, parando il rigore decisivo a Matthaus. Con quel successo eravamo davvero ad un passo dallo Scudetto, era il 5 maggio 1991“.