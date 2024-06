Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter e della Nazionale, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha voluto ribadire la sua fiducia nella Nazionale nonostante il deludente ko contro la Spagna: "Calcisticamente parlando sappiamo esaltarci quando ci sono le difficoltà e siamo spalle al muro. Io resto fiducioso: arriveremo almeno ai quarti".

Come mai ne è così convinto dopo la brutta prestazione contro la Spagna?

"Loro hanno giocato meglio e, oltre ai tre punti, hanno meritato la vittoria. Se in porta non ci fosse stato Donnarumma, che ha limitato i danni con le sue parate, sarebbe potuta andare molto peggio. Ciò premesso, se li spagnoli li incontreremo più avanti nel torneo, non ci passeranno sopra un'altra volta".