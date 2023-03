Pagliuca: “Pugno a Ceccarini? Niente di che. Non mi scuso, fu furto e lui mai più arbitrato”

L'ex portiere nerazzurro è tornato ancora una volta sulla tanto contestata partita contro la Juventus del '98

Fabio Alampi

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, è intervenuto nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva: "Il pugno a Ceccarini a Juventus-Inter del '98? Ci fu un parapiglia, con tanti giocatori addosso all'arbitro. Non feci niente, assolutamente... (ride, ndr). Gli diedi un piccolo pugno nel fianco, mettiamola così. Lui se n'è accorto, si è girato verso di me e mi chiese chi era stato. Evidentemente l'ho dato quando gli eravamo tutti addosso. Non ero l'unico che voleva prenderlo, anche tutti i miei compagni di squadra. Questo episodio l'ho raccontato perchè in un libro bisogna scrivere anche cose che non vorresti dire.

Scusarmi? No, anche perchè lui dopo non ha più arbitrato. Evidentemente c'è un motivo... Non l'ho ancora digerito, ma anche tutti i miei compagni. Fu un furto vero e proprio, è la verità. Ceccarini non ha più arbitrato, altri arbitri che sono stati indagati idem, certi dirigenti non hanno più fatti i dirigenti: evidentemente...

Inzaghi? L'Inter è discontinua. Fa delle grandissime prestazioni, quando c'è la partita da dentro o fuori difficilmente la sbagliano, quella dopo invece la sbagliano: è successo a Bologna, è successo a La Spezia, è capitato anche in altre occasioni. C'è un caldo di tensione e concentrazione che una squadra di quel livello non deve avere. Rigoristi? La cosa mi ha stupito molto: Lukaku è molto bravo a calciare i rigori, Lautaro non è capace, ne ha sbagliati già 4-5, e anche l'anno scorso un suo rigore parato da Tatarusanu è costato lo scudetto. Secondo me è assurda la cosa. Prima di ogni partita l'allenatore decide 2 rigoristi e poi chi se la sente tira: evidentemente se la sentiva Lautaro, ma è bravo a fare tante altre cose, i rigori no.

Con il Porto la vedo durissima, è un'ottima squadra. Già all'andata Onana è stato uno dei migliori in campo. Mi aspetto una gara difficilissima: l'Inter ha le qualità per passare il turno, ma il Porto è una squadra esperta, abituata, ha già eliminato squadre importanti negli anni passati. Sarà durissima per l'Inter, ma ha il vantaggio leggero di un gol, ma dovrà stare attenta".