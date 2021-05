Pagliuca: “Inter, Handanovic un altro anno poi l’erede. Voglio Barella capitano”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianluca Pagliuca ha parlato della situazione di Handanovic e del futuro della porta dell'Inter

"È stata un po’ altalenante: inizio in sordina, una fase centrale di alto livello e diversi errori alla fine. Per fortuna non sono costati caro. C’è stata qualche critica, ma un momento di calo nell’arco della stagione ci può stare: fortunatamente l’Inter aveva già diversi punti di vantaggio. Diciamo che ha sbagliato nel momento migliore…".