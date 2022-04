Pagliuca: “Per l’Inter stasera è la partita della stagione: dovesse vincere…”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Gianluca Pagliuca, doppio ex di Bologna e Inter, ha parlato in vista della sfida di questa sera

Marco Astori

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Gianluca Pagliuca, doppio ex di Bologna e Inter, ha parlato in vista della sfida di questa sera: "Nell'arco di una stagione c'è sempre un momento di calo di forma o di crisi, l'Inter è stata sffortunata perché è stato prolungato per un mese e mezzo ma è stata però aiutata dal momento così di Milan e Napoli. Stasera per l'Inter è la partita della stagione: dovesse vincere oggi, avrebbe ottime possibilità di vincere.

Oggi si decide lo scudetto: non dovesse vincere l'Inter, il Milan non si farebbe sfuggire l'opportunità di vincerle tutte. Il Bologna sta bene mentalmente, sono freschi e stanno recuperando gli infortunati: se la giocano. Sono convinto che renderà dura la sfida di stasera, ci credono: sarà una bella partita. L'asterisco? Nell'Inter pesa abbastanza, sono mesi che se ne parla: da stasera si vedrà la classifica reale, non ci saranno più strani pensieri nell'opinione pubblica e nei tifosi. E' giusto che si giochi con la massima regolarità".