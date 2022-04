ESCLUSIVA Acquafresca: “Lautaro campione. Dybala? Inter, meglio questi altri due”

Fcinter1908 ha contattato in esclusiva l'ex attaccante rossoblu, transitato in passato a Milano senza però mai indossare la maglia nerazzurra

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo il successo contro la Roma, affronta questa sera il Bologna nel recupero del match non disputato a inizio gennaio, che potrebbe significare il definitivo sorpasso sul Milan in testa alla classifica. A tal proposito Fcinter1908 ha contattato in esclusiva Robert Acquafresca, uno che la maglia nerazzurra l'ha soltanto sfiorata, ma che con i rossoblu ha collezionato quasi 100 presenze.

L'Inter recupera oggi la partita con il Bologna: che gara ti aspetti?

Sicuramente l'Inter in questo momento è la principale candidata a vincere lo scudetto: arriva da una gran bella vittoria contro la Roma, sotto il profilo mentale stanno bene, è troppo importante per loro conquistare i 3 punti. Penso che l'Inter sia favorita.

A gennaio si diceva che l'Inter avrebbe approfittato di un Bologna decimato e che fosse giusto non farla giocare; oggi si discute sulla data scelta per il recupero. Ma giocare in questo momento è un vantaggio o uno svantaggio per i nerazzurri?

Secondo me è uno svantaggio: con il tempo ci sono dinamiche che possono sistemare una squadra o peggiorare un'altra. Mi viene anche da pensare alla lotta per la salvezza, con formazioni che hanno partite in più nella fase decisiva del campionato. Non mi sembra una cosa regolare, sia per chi gioca per lo scudetto che chi si deve salvare.

Da una parte un Lautaro ritrovato, un Dzeko sempre affidabile nonostante l'età e i lampi di Correa e Sanchez, dall'altra un Arnautovic ben diverso rispetto a quello visto da giovanissimo all'Inter...

L'Inter giocherà una partita all'attacco. Arnautovic è maturato, peccato perchè secondo me per tanti anni ha buttato via il suo talento, anche se non è mai troppo tardi. Sono contento per quello che sta facendo, in una piazza per niente facile come quella di Bologna. Per quanto riguarda l'Inter, mi fa molto piacere che Lautaro sia tornato a segnare: ha vissuto un momento difficile che capita a tutti gli attaccanti, e lui ha risposto da grande campione.

Cosa rispondi a chi dice che, in caso di vittoria nerazzurra, il discorso scudetto sarebbe chiuso?

No, finchè non c'è la matematica in questi casi... Anche perchè vedo un Milan molto competitivo.

Da attaccante, su quale profilo dovrebbe concentrarsi l'Inter in vista della prossima stagione? Un vice Dzeko alla Scamacca o un giocatore tecnico alla Dybala?

Senza nulla togliere a Dybala, io punterei su due giocatori: Scamacca e Raspadori. Sono giovani e hanno tempo per crescere ulteriormente. Dybala non mi convince nemmeno a livello di costi: anche se lo prendi a parametro zero ha un ingaggio veramente molto importante. Penso che Scamacca e Raspadori possano avere il giusto rapporto qualità-prezzo che puoi sfruttare.

Cosa pensi della stagione di Pinamonti? Come te potrebbe non avere mai la possibilità di essere protagonista in nerazzurro...

In questa stagione si sta facendo notare, il suo nome circola di più. Io penso che, come giusto che sia e come forse sarebbe stato giusto anche per me, a Pinamonti verrà data una possibilità. I risultati parlano per lui, sta facendo bene in una piazza dove non si lotta per lo scudetto, e lì è sempre più difficile perchè trovi difficoltà in più. Quando i giocatori fanno così è giusto che venga data loro una possibilità. I giovani che fanno bene in squadre che lottano per salvarsi è giusto che facciano uno step in più.