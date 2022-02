Pagliuca: “Raspadori? Handanovic poteva far meglio, non è papera. Onana acerbo”

Le parole dell'ex portiere: "Handanovic avrà fatto qualche errore, ma se l'Inter nell'ultimo mese ha raccolto pochi punti lo deve anche a un attacco che non sta girando"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, ha parlato così del momento negativo che sta vivendo Samir Handanovic: "Samir poteva fare di più, quel tiro non era imparabile. Credo sarebbe stato meglio andarci di piede, lui invece ha voluto fare leva gamba. Non è una papera, ma poteva fare meglio. Sul secondo invece non ha colpe. Su quel cross non poteva uscire, mentre se Perisic invece di alzare il braccio per invocare il fuorigioco avesse fatto la diagonale avrebbe impedito a Scamacca di colpire così solo e forse non l'attaccante del Sassuolo l'avrebbe messa sul palo interno".