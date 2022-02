Inter, su Handanovic incide il contratto? “No, chissà che non gli pesi questo fatto”

Il gol di Raspadori è stato solamente l’ultimo di una lista di gol incassati da Handanovic nei quali il capitano ha mostrato incertezze

"Il gol di Raspadori è stato solamente l’ultimo di una lista di gol incassati da Handanovic nei quali il capitano ha mostrato incertezze". Apre così il focus di Tuttosport sul momento di Samir Handanovic , che tra i pali non dà più le certezze di una volta. Il capitano dell'Inter ha infatti preso vivere reti evitabili e il quotidiano si interroga del perché di questo periodo di appannamento: "Mercoledì scorso contro il Liverpool, in coabitazione con Bastoni , non era riuscito a spingere con la forza giusta sulle gambe per arrivare a deviare il colpo di testa di Firmino.

Negli occhi rimane anche l’intervento tutt’altro che reattivo sul sinistro da tre punti di Giroud nel derby, ma anche la deviazione non riuscita contro il Venezia sul gol di testa del momentaneo 0-1 di Henry. Nel nuovo anno solo contro l’Atalanta il capitano è stato decisivo, con parate che hanno aiutato la squadra a portare a casa un punto. Per il resto, diverse incertezze, comprese molte uscite, a volte abbozzate, altre neanche tentate, che finiscono spesso per creare pericoli in area. Difficile che a 37 anni Handanovic patisca il contratto in scadenza, piuttosto chissà che non pesi l’ombra di Onana, destinato ad arrivare il primo luglio per contendergli quel posto da titolare che da dieci anni è suo senza concorrenza".