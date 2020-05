Pagliuca ricorda Simoni: “Uno di famiglia. Con la Juve subimmo un furto con scasso e lui…”

“Era un pragmatico. Aveva capito che per le qualità di Ronaldo serviva liberare gli spazi e quindi organizzava la squadra in tal senso. Moriero sprintava sulla fascia, Djorkaeff sapeva lanciare, Zamorano apriva le difese. Era un congegno che funzionava”.

“Davvero, quella sera a Parigi li ammazzammo. Esattamente come ci avevano ammazzato loro in campionato all’Olimpico: fu un doppio 3-0, infatti”.

Alla fine portaste Simoni in trionfo. Lui, cuore interista, era davvero in paradiso.

“Mi telefona il compianto Giacinto Facchetti per convocarmi di urgenza a Milano: il presidente ci aspetta a casa sua. Trovai Ronaldo, Simeone, Bergomi e forse Zamorano, mi pare. Moratti ci illustrò le sue motivazioni: voleva un’Inter più spettacolare, più votata all’attacco. Noi tutti ci schierammo con decisione per l’allenatore, provammo a far recedere il presidente dalla sua decisione ma non ci fu niente da fare. Un errore”.