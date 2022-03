Palanca: “Il Napoli non deve smettere di crederci, anche se l’Inter è tornata”

L'ex attaccante Massimo Palanca, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha fatto le sue considerazioni sulla lotta scudetto

"Il Napoli non deve smettere di crederci al di là del ko di domenica scorsa. Certo, l'Inter ora pare essere tornata su buoni livelli ed è la più attrezzata. Anche in Champions ha dimostrato di essere uscita da quel periodo problematico. Ora il Napoli affronterà il Verona e occorre vedere come reagirà dopo la sconfitta col Milan, era una gara che valeva ma non era decisiva".