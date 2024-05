Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato così di Andrea Colpani: "Non mi piace parlare di singoli ma Andrea ha fatto un grandissimo percorso, ha avuto un momento di difficoltà nella parte centrale del campionato ma adesso sta alla grande, contro la Lazio ha fatto una partita strepitosa. Se è pronto per fare il grande salto? Per me sì".