"Sono orgoglioso di allenare la Fiorentina, quando ero piccolo simpatizzavo per questa squadra, io e i giocatori faremo di tutto per fare qualcosa di storico come meritano questa società e questi tifosi". Così Raffaele Palladino durante la presentazione al Viola Park, insieme al direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Daniele Pradè.

"Arrivo molto carico e motivato, sono strafelice, per me che guidavo la Primavera pochi anni fa è un sogno essere qui - ha continuato il neo tecnico viola - ma prima voglio ringraziare Berlusconi che per primo ha creduto in me. Sono stato il suo ultimo allenatore, lo porterò sempre nel cuore. E dico grazie anche a Galliani". Quindi Palladino ha dichiarato di avere molto fiducia nella rosa attuale a partire da Nico Gonzalez: "Non vedo l'ora di allenarlo, per me è un top player, ci ho parlato è l'ho sentito motivatissimo. Per alzare l'asticella servono giocatori di qualità e lui lo è".