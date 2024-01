Palladino: “Gagliardini completo, può giocare ovunque. Contro l’Inter…”

Le considerazioni dell'allenatore del Monza a proposito dell'ex nerazzurro non tra i migliori in campo sabato scorso

Nell'ultima di campionato, contro la sua ex squadra, non ha di certo brillato. Roberto Gagliardini, però, continua a essere una risorsa importante per il Monza, come sottolineato anche oggi da Raffaele Palladino in conferenza stampa. L'allenatore dei brianzoli ha difeso la sua scelta di schierarlo da centrale di difesa contro l'Inter, come era avvenuto anche contro Napoli e Frosinone. Queste le sue considerazioni: