Raffaele Palladino , tecnico della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino, ha parlato così del momentaneo secondo posto in classifica: "Fa effetto, mi fa piacere che i ragazzi guardino la classifica anche se dico loro di non farlo... Dobbiamo pensare una gara per volta, dobbiamo migliorare: oggi abbiamo vinto, ma non abbiamo giocato come piace a me. Nel secondo tempo abbiamo rinunciato un po' a giocare, lo dico dopo una vittoria. Venivamo da due trasferte difficili, giocare a Genova e Torino era dispendioso. Ma mi è piaciuto lo spirito di squadra, dobbiamo cavalcare questo entusiasmo e pensiamo subito alla Conference.

Se questa squadra ha gli anticorpi giusti per restare in quota? Per me sì, lo dimostra ogni giorno con la mentalità e con la competizione. Vedi come preparano le partite, come sono attenti ai particolari. Io potrei non allenare più, sono talmente bravi loro a trovare soluzioni e mi lasciano tranquillo. Ma voglio dire che non abbiamo fatto niente, è un bel momento e nemmeno io mi aspettavo di cavalcare questo entusiasmo. Si è creata magia nello spogliatoio, ma non caliamo nemmeno di mezzo centimetro. Le gare sono complicate, dobbiamo rimanere umili e pensare una gara per volta cercando di stupire tutti quanti. Nessuno si sarebbe aspettato questa situazione...".