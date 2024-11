Tra i pali della porta del Venezia ci sarà un volto già conosciuto in casa Inter. Un ragazzo cresciuto nel vivaio nerazzurro, con un cognome che da queste parti pesa parecchio. Filip Stankovic , portiere classe 2002, questa sera farà il suo esordio a San Siro, contro la squadra che ancora detiene il suo cartellino. Così scrive Tuttosport: "Ex capitano della Primavera Nerazzurra e pure degli Allievi. Quando Antonio Conte ha vinto lo scudetto alla guida dell'Inter, Filip aveva anche cominciato a respirare l'aria di San Siro, ricevendo le prime convocazioni con i grandi - senza però mai scendere in campo.

L'affermazione, però, è arrivata lontano da Milano: prima al Volendam in Olanda, poi alla Sampdoria, nella passata stagione, cominciando con qualche sbavatura, ma dimostrandosi prezioso nella stagione che i blucerchiati hanno concluso in Serie B. Quest'anno è arrivata l'avventura Venezia - in prestito, dal momento che il cartellino del giocatore è ancora dell'Inter. Nelle gerarchie di Di Francesco è partito dietro a Joronen, poi Stankovic ha saputo mettere la freccia e prendersi un posto da titolare, oltre che da protagonista, per esempio nella vittoria dell'ultimo turno contro l'Udinese (la prima di questa stagione per i lagunari).